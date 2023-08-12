Вдруге за день: Керченський міст затягнуло димом, лунають вибухи

У суботу, 12 серпня, на незаконно збудованому Керченському мосту знову лунають вибухи – вдруге за цей день. Ця конструкція з’єднує тимчасово окупований півострів із територією РФ.

Як повідомляють місцеві пабліки, рух мостом знову перекрили.

Наразі частину мосту повністю затягнуло димом. У мережі публікують непідтверджену інформацію про щонайменше вісім вибухів. Окупанти ж традиційно заявляють про “димову завісу”.

Тим часом кремлівська маріонетка, так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов прозвітував про начебто “збиття ще однієї української ракети над Керченською протокою”.

Лише кілька годин тому в районі Кримського мосту, що перетинає Керченську протоку, пролунали дуже потужні вибухи. Тоді в Міноборони РФ стверджували, що російська ППО начебто збила “зенітну керовану ракету С-200”.

Це не перша “бавовна” на Керченському мосту за час повномасштабної війни. 8 жовтня 2022 року після потужних вибухів там обвалилися два прольоти автомобільної частини, виникла сильна пожежа на залізничній колії.

У ніч на 17 липня на мосту впали щонайменше два прольоти. Українські ЗМІ публікували інформацію, що міст могли атакувати за допомогою надводних дронів під час спецоперації СБУ та ВМС України. Офіційного підтвердження цьому немає.

В українській воєнній розвідці порадили людям, які не причетні до повномасштабної війни проти України, не користуватися Керченським мостом.

А президент України Володимир Зеленський наголосив, що цей міст має бути нейтралізований, оскільки окупанти перекидають через нього озброєння.

Фото: Telegram-канал Кримський вітер

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