Не всі повертаються додому. Окупанти щотижня арештовують близько 100 маріупольців

У Маріуполі Донецької області щотижня російські військові арештовують щонайменше 100 місцевих жителів.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, рівень репресій, зачисток і пошукових заходів, які відбуваються у місті, не слабшає з першого дня окупації. Він набрав максимальних обертів приблизно рік тому у серпні й відтоді тримається на високому рівні.

Андрющенко зазначив, що місцевих арештовують навіть за підписку на українські телеграм-канали. Також за його даними, на сьогодні у Маріуполі є дві основні катівні.

– Зачистки тривають, арешти тривають, люди продовжують, на жаль, зникати. В принципі, щотижня під арешт підпадають не менше від 100 маріупольців, і далеко не всі потім повертаються додому, – наголосив він.

Раніше у Маріуполі під час святкування Дня ВМФ українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.

Джерело: телемарафон

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