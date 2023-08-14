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Численні забої голови: на Одещині у військовій частині побили солдата

Численні забої голови: на Одещині у військовій частині побили солдата
Фото: ДБР

Працівники ДБР розслідують факт побиття військовослужбовця в одній з військових частин на Одещині.

12 серпня 2023 року до бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови.

– Працівники ДБР відразу відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні. За його словами, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині, – йдеться у повідомленні.

Численні забої голови: на Одещині у військовій частині побили солдата

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

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Джерело: ДБР
ДБР, Злочинність, Побиття, українські військові
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