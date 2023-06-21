Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд

Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд

Внутрішня перевірка у Міністерстві оборони США щодо військової допомоги Україні виявила невідповідність між реальною вартістю та оцінкою наданого обладнання на $6,2 млрд.

Про це під час пресбрифінгу 20 червня заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, помилка була пов’язана із тим, що служби Міноборони керувались в оцінці обладнання вартістю, яка заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, що призвело до “завищення вартості обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні”.

– Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (закінчується 30 вересня, – Ред.) остаточний розрахунок становить $3,6 млрд, а для 2022-го – $2,6 млрд, тобто загалом $6,2 млрд, – пояснила вона.

Заступниця речника Пентагону додала, що невідповідність не обмежить розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів США, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.

Крім того, ці помилки дають можливість Міноборони США переоцінити вартість наданого Україні обладнання, “щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку”.

Перерозподілення коштів щодо вартості допомоги дозволить Білому дому надати нові пакети допомоги Україні, не узгоджуючи додаткові фінансові витрати з Конгресом США.

Читайте також
Пакет военной помощи от Португалии и взрывы в Бердянске: 438-й день войны
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд

Фото: DOD

Джерело: NowThis News

Війна в Україні, Пентагон, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пакет военной помощи от Португалии и взрывы в Бердянске: 438-й день войны
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги: що туди ввійде
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
Фізично очищують Україну: Зеленський розповів про активні дії ЗСУ на Півдні та Сході
Володимир Зеленський
Число жертв через підрив Каховської ГЕС зросло до 21 людини – МВС
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Міжнародний скандал: у низці держав Україну на картах зображають без Криму
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба
Дмитро Кулеба
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь