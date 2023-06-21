Пентагон переоцінив вартість оборонної допомоги Україні на $6,2 млрд

Внутрішня перевірка у Міністерстві оборони США щодо військової допомоги Україні виявила невідповідність між реальною вартістю та оцінкою наданого обладнання на $6,2 млрд.

Про це під час пресбрифінгу 20 червня заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, помилка була пов’язана із тим, що служби Міноборони керувались в оцінці обладнання вартістю, яка заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, що призвело до “завищення вартості обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні”.

– Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (закінчується 30 вересня, – Ред.) остаточний розрахунок становить $3,6 млрд, а для 2022-го – $2,6 млрд, тобто загалом $6,2 млрд, – пояснила вона.

Заступниця речника Пентагону додала, що невідповідність не обмежить розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів США, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.

Крім того, ці помилки дають можливість Міноборони США переоцінити вартість наданого Україні обладнання, “щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку”.

Перерозподілення коштів щодо вартості допомоги дозволить Білому дому надати нові пакети допомоги Україні, не узгоджуючи додаткові фінансові витрати з Конгресом США.

Фото: DOD

Джерело: NowThis News

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