Влучання у дитсадок, підприємства та будинки: наслідки чергової ракетної атаки на Україну

Вночі російська авіація та флот запустили по Україні 28 крилатих ракет (Х-22, Х-101/Х-555 та Калібр), збити вдалося 16 – це Х-101/Х-555 та Калібри.

Не вдалося збити крилаті ракети Х-22, запущені ворогом із літаків дальньої авіації Ту-22М3, наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Ці ракети летять по балістичній траєкторії.

Так, у Львові від влучання ворожих ракет вигоріли квартири у житловому будинку, одна з ракет впала на території дитячого садочка. Знищено павільйон – на місці вирва. У приміщенні садочка повилітали вікна, всередині все потрощено. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Львові тимчасово перекрили вулицю Ряшівську. Також внесли зміни у схему руху громадського транспорту, а саме тролейбусів 23 і 30, а також автобусів 14, 21 і 92.

На Львівщині у селі Ставчани від російських ракет пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у селі Суховоля. Про постраждалих не повідомляється.

У Луцьку через влучання двох російських ракет, на жаль, є загиблі та поранені.

За словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, є приліт в одне із промислових підприємств міста. Відомо про загибель трьох людей, ще троє отримали поранення.

Також росіяни вдарили ракетами по Смілі на Черкащині. За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, постраждалих від обстрілу немає, але є руйнування, частина Сміли лишилась без води.

У Дніпрі росіяни влучили у підприємство, там сталася пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок удару по підприємству поранені дві людини: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Пожежу на площі понад 800 м кв. локалізували.

Також у місті російські ракети понівечили спортивний об’єкт, де проводилися всеукраїнські змагання. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

На Хмельниччині вночі під час масштабної повітряної тривоги працювала наша протиповітряна оборона.

В Івано-Франківській області вдосвіта працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає.

В одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитячого садочка.

На Донеччині у Краматорську є влучання у продуктовий склад. Загинуло дві людини. Одна жінка поранена – стан не важкий.

Також окупанти обстріляли промислову зону. Без постраждалих, але є руйнування. Під вогнем і околиці Краматорська.

Фото: Максим Козицький

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.