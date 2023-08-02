Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію – Мінекономіки

Машина для підготовки ґрунту до розмінування, яку розробили у Харкові, пройшла відповідну сертифікацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що компанія-виробник отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність. Це дає їй змогу налагодити виробництво машин та використовувати їх для розмінування територій.

Розробка харків’ян допоможе ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Щомісяця можуть виготовляти дві такі машини. Серед переваг української машини відзначають простоту конструкції, порівняно невисоку вартість виробництва, обслуговування й ремонту.

— Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати вітчизняне виробництво, – зазначила перший віцепрем’єр-міністр України, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, такі машини, як розробка харків’ян, будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Зараз в Україні працюють 20 машин для розмінування (з яких три – на Харківщині) та близько 3 тис. фахівців з розмінування. Втім, наголошується, що для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо.

Крім того, уряд працює над налагодженням виробництва необхідної іноземної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізують виробництво хорватська корпорація DOK-ING d.o.o. та данська HYDREMA.

Фото: Юлія Свириденко

Джерело : Мінекономіки

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