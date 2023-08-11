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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кинджали летіли на аеродром, де молоді пілоти збираються для навчання на F-16 до Європи – Ігнат

Кинджали летіли на аеродром, де молоді пілоти збираються для навчання на F-16 до Європи – Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що чотири Кинджали, якими окупанти атакували Україну вдень 11 серпня, були спрямовані на військовий аеродром Івано-Франківщини, де перебували молоді пілоти, які незабаром мають поїхати на навчання на F-16 до Європи.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи ракетний удар.

– Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F-16 передусім. Так ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки, – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, 11 серпня російська армія випустила з чотирьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ по Україні чотири аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал.  Одну ракету вдалося збити, ще три вдарили біля аеродрому в Івано-Франківській області.

Одна з них влучила у господарську споруду, загинув восьмирічний хлопчик.

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Фото: Медіа Центр Україна

Івано-Франківська область, Винищувач F-16, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Юрій Ігнат
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Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
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