Сотні з тисяч: Верещук розповіла, скільки депортованих до РФ дітей повернули в Україну

Україна наразі змогла повернути лише кілька сотень із тисяч незаконно депортованих Росією дітей. Процес складний, оскільки важко зібрати інформацію на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповіла віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути “десь приблизно 380 чи 383 діток“, яких окупанти вивезли до РФ.

Верещук уточнила, що кожної п’ятниці спеціальний координаційний штаб розглядає питання як індивідуального повернення дітей, так і групового. Оскільки РФ вивозила дитячі будинки та інтернати.

Із міжнародними партнерами працює уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Крім того, існує центр, який допомагає соціалізації дітей після повернення додому.

Верещук також прокоментувала дані, озвучені уповноваженою при президенті РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. Та заявила, що від початку повномасштабної війни до РФ депортували 700 тис. маленьких українців.

– Я не впевнена щодо 700 тис., але точно більше, ніж та інформація, якою ми володіємо: майже 20 тис., ми знаємо, що вивезли, – зазначила Верещук.

Відомо, зокрема, про близько 4 тис. дітей, позбавлених батьківського піклування і дітей-сиріт. Повної інформації про депортацію з окупованих територій немає.

– Там дуже важко зібрати інформацію, міжнародні організації туди теж не допущені. Тому ми по гірчичному зерну збираємо інформацію щодо наших діток, – наголосила Верещук.

Наразі Київ закликає міжнародну спільноту вжити невідкладних заходів щодо повернення депортованих дітей-сиріт, за яких відповідальність несе держава. Оскільки якщо у дитини є батьки, то вони можуть самостійно її забрати.

Україна вимагає від російської сторони передати списки незаконно вивезених дітей.

– Якщо вони називають це врятуванням та евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей. Ми всім надамо опікунів, ми маємо повний формальний супровід. Опікуни поїдуть на територію РФ або на територію третьої країни, – заявила віцепрем’єр.

Верещук додала, що для України є неприйнятним всиновлення депортованих дітей, і такі особи в РФ будуть нести юридичну відповідальність.

Станом на кінець липня Україна мала дані про 19 546 дітей, депортованих до Росії від початку повномасштабної війни. Це лише ті випадки, про які офіційно повідомили батьки, опікуни чи свідки.

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей.

Джерело : Радіо Свобода

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