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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія вбила понад 200 цивільних українців касетними боєприпасами – Генпрокуратура

Обстріл Кривого рогу 31.07.23
Фото: Факти ICTV

В Офісі генпрокурора повідомили, що російські окупанти понад 200 разів використали касетні боєприпаси проти цивільного населення й Україна має неспростовні докази.

Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відкрили 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, лікарні, дитячі садки та залізничні вокзали. 

Внаслідок задокументованих обстрілів загинула 201 цивільна особа, ще 553 зазнали поранень.

Росія вбила понад 200 цивільних українців касетними боєприпасами – Генпрокуратура

Фото: Офіс генпрокурора

– Ворог використовує всі типи касетних снарядів, які призначені для реактивних систем залпового вогню, насамперед для Урагану, Смерчу та Торнадо-С, а також для тактичного ракетного комплексу Точка, – йдеться в повідомленні.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, що перший відомий випадок застосування касетних боєприпасів був зафіксований вже 25 лютого 2022 року. Тоді під обстріл потрапив дитячий садок Сонечко в місті Охтирка на Сумщині.

А один із наймасштабніших обстрілів касетними боєприпасами стався 8 квітня 2022 року. Російські війська завдали ракетного удару по залізничному вокзалу міста Краматорськ, де на той момент перебували сотні людей. Вокзал вразила ракета Точка-У.

Росія вбила понад 200 цивільних українців касетними боєприпасами – Генпрокуратура

Фото: Офіс генпрокурора

За даними Служби безпеки України, в результаті удару загинула 61 людина та 121 зазнала поранень.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, касетні боєприпаси, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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