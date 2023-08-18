Масштабна повітряна тривога та заміна обласних військкомів: 541-й день війни

18 Серпня, 0:22

Росія виготовляє ракети для атак по Україні в авральному режимі – Коваленко

Росія кожні 10 днів здійснює пуски по Україні приблизно 20 ракет, що є максимальним показником, який може видавати російська військова промисловість.

З такою оцінкою в ефірі телеканалу Freedom виступив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Коментуючи матеріал Bloomberg про те, що останнім часом Росія дедалі частіше пускає нещодавно вироблені ракети, які ще не пройшли всі випробування, експерт заявив, що у Росії “аврал на виробництві”.