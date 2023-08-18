Масштабна повітряна тривога та заміна обласних військкомів: 541-й день війни
США схвалили передання F-16 Україні від Данії та Нідерландів
Сполучені Штати Америки схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться підготовка пілотів.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.
Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення в тому, що США прискорять затвердження всіх необхідних формальностей для передання Україні F-16, щойно завершиться навчання льотчиків.
Росія виготовляє ракети для атак по Україні в авральному режимі – Коваленко
Росія кожні 10 днів здійснює пуски по Україні приблизно 20 ракет, що є максимальним показником, який може видавати російська військова промисловість.
З такою оцінкою в ефірі телеканалу Freedom виступив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
Коментуючи матеріал Bloomberg про те, що останнім часом Росія дедалі частіше пускає нещодавно вироблені ракети, які ще не пройшли всі випробування, експерт заявив, що у Росії “аврал на виробництві”.
Офіс генпрокурора зафіксував понад 100,5 тис. воєнних злочинів Росії
Українські правоохоронці зафіксували 100 666 воєнних злочинів Російської Федерації після 24 лютого 2022 року.
Про це під час дискусії Геноцид як злочин. Як покарати винних? заявив Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.
Зеленський розповів про Форум оборонних індустрій
Восени в Україні вперше відбудеться Форум оборонних індустрій. Це масштабна подія, яка об’єднає українських та іноземних виробників зброї.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Він наголосив, що світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці для того, щоб мати відповідний арсенал захисту від будь-якого терору.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко