Не встигли замаскувати. Сили оборони знищили опорний пункт окупантів на Бахмутському напрямку
Українські захисники з 22-ої окремої механізованої бригади знищили опорний пункт росіян на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
Він зазначив, що аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Однак плани загарбників не здійснились, координати отримали українські артилеристи.
– Декілька хвилин, і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона, – підсумував командувач.
Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України мають успіх у просуванні територіями південніше звільненого селища Урожайне, що на Донеччині.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко