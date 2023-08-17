Не встигли замаскувати. Сили оборони знищили опорний пункт окупантів на Бахмутському напрямку

Українські захисники з 22-ої окремої механізованої бригади знищили опорний пункт росіян на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Однак плани загарбників не здійснились, координати отримали українські артилеристи.

– Декілька хвилин, і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона, – підсумував командувач.

Раніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони України мають успіх у просуванні територіями південніше звільненого селища Урожайне, що на Донеччині.

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