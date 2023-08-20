Нідерланди і Данія зобов’язуються передати Україні літаки F-16 – Рютте

Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Він зазначив, що зараз проходить мовне навчання українських пілотів, військові тренування на F-16 розпочнуться незабаром.

– Щодо термінів – зараз відбувається навчання мовне, і у майбутньому, коли розпочнеться військове навчання, воно перейде до Румунії. Це буде робитися дуже швидко, якомога скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. Тим часом ми повинні працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні, – сказав він під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Рютте наголосив, що для постачань літаків F-16 в Україну “дуже важливо навчити пілотів, а також щоб були виконані інфраструктурні умови”.

– F-16 не зможе допомогти негайно військовим зусиллям, але це буде частиною оборонної системи України. Ми хочемо, щоб вони закінчили військове навчання якомога швидше. Ми хочемо, щоб вони прийняли в експлуатацію якомога швидше, тобто не наступного місяця, це неможливо, але незабаром, – сказав глава нідерландського уряду.

Президент Володимир Зеленський не сказав, скільки пілотів є в Україні, оскільки хоче, щоб “для Росії це було сюрпризом”.

– У будь-якому разі, ми маємо політичне рішення, ми знаємо, скільки літаків зможемо використати у майбутньому. Також слід підготувати інфраструктуру для літаків. Зараз наші військові будуть над цим працювати, і я думаю, що ми отримаємо ці відповіді незабаром, – зазначив він.

Раніше Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

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