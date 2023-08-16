Посадовець НАТО назвав помилкою свої слова про можливий вступ України до НАТО в обмін на території

Глава канцелярії генсека НАТО Стівен Єнссен пояснив, що мав на увазі, говорячи про можливість вступу України до військово-політичного блоку. У нещодавній заяві він допустив поступки Україною своїх територій Росії в обмін на членство в НАТО.

В інтерв’ю VG Єнссен сказав, що саме Україна встановлює умови для будь-яких мирних переговорів з Росією, і саме тоді, коли настане відповідний час.

— Моя заява про це була частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, і я не повинен був так говорити. Це було неправильно, – сказав Єнссен.

Він наголосив, що зараз дуже важливо “підтримувати українців тим, що їм потрібно”.

— Інша важлива річ полягає в тому, що Україна потребує гарантій безпеки на майбутнє. Зараз ми бачимо модель російської агресії протягом тривалого періоду часу, протягом декількох років, і зокрема проти України. Пам’ятайте, що війна в Україні почалася не в 2020 році, вона почалася в 2014 році, – зауважив він.

За його словами, у НАТО зацікавлені в тому, щоб цього більше не повторилося, коли війна закінчиться, незалежно від того, як. І тоді Україні потрібні надійні гарантії безпеки, які захистять її майбутнє.

Він додав, що зараз питання у тому, скільки територій ЗСУ зможуть повернути. Оскільки, зараз ніщо не вказує на те, що Росія змінить свій курс, для України так важливо досягти військового прогресу, щоб змінити розрахунки Москви.

Єнссен зауважив, що це важливо у контексті того, щоб Москва зрозуміла, що час не на її боці і що вона не виграє так війну. Він процитував генсека НАТО Єнса Стонтенберга, що зброя – це шлях до миру.

Що передувало?

Очільник канцелярії генсека НАТО заявив, що можливим рішенням безпекової ситуації України та подальшим членством в НАТО є територіальні поступки з боку офіційного Києва. Цитату Єнссена з цими словами широко розтиражували ЗМІ.

Водночас у ній він наголосив, що Україна має сама ухвалювати рішення щодо того, коли і на яких умовах вона може вести переговори.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав абсолютно неприйнятними розмови про територіальні поступки в обмін на українське членство в НАТО. Він додав, що у МЗС завжди виходили з того, що Північноатлантичний блок, як і Україна, територіями не торгує.

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав слова глави канцелярії генсека НАТО “дивним вкидом”.

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