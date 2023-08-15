Данілов розкритикував пропозицію обміняти окуповані території на членство України в НАТО

Глава канцелярії генсекретаря НАТО припустив, що Україна може отримати членство у військово-політичному блоці в обмін на поступки своїми територіями.

Про це очільник канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен заявив норвезькій газеті VG.

– Я гадаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та натомість отримала членство в НАТО. Водночас Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори. Росія веде величезну військову боротьбу, тож здається нереальним, що вона може захопити нові території. Зараз швидше питання у тому, що Україні вдасться повернути, – заявив він.

Єнсен каже, що нині потребує оцінки те, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни.

Водночас глава канцелярії генсека каже, що не він перший порушив питання про обмін територій України на членство в НАТО.

– Я не кажу, що так має статися. Але це може бути ймовірним рішенням, – додав він.

Єнсен каже, що нині “з’явилися серйозні зрушення” у питанні щодо можливого вступу України до НАТО, а усі сторони зацікавлені, щоб війна більше не повторилася.

Із різкою реакцію на таку пропозицію виступив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Звичайно, можна давати поради, можна розповідати… Сьогодні ще один діяч зробив досить дивну заяву стосовно наших земель. Майте на увазі, що нам своє робити – виганяти ворога зі своїх територій. Ми цим питанням будемо займатися з ранку до вечора, – сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Данілов уточнив, що йдеться саме про слова Єнсена, який назвав “дивним вкидом”.

– Дивний вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба, – сказав він.

Раніше радник керівника Офісу президента пояснив, чому українській формулі миру сьогодні немає альтернатив, а повернення окупованих територій є стратегічною метою України.

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