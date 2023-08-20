Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 та удар РФ по Чернігову: 543-й день війни

20 Серпня, 0:20

Пілот ЗСУ, який пройшов відбір для навчання на F-16, розповів про програму

Українські пілоти, техніки та інженери вже проходять навчання на американські літаки F-16, де важливою складовою є знання англійської мови.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним Moonfish (Мунфіш), який наразі перебуває на навчанні у Великій Британії, де освоює винищувачі F-16.

За його словами, підготовка українських пілотів відбувалася задовго до того, як вони були відправлені за кордон для безпосереднього початку навчальної програми на F-16.

Важливими критеріями при відборі, каже військовий, був як вік, досвід, так і знання англійської.

– У нас зараз майже всі льотчики мають хоча б 2-3 роки служби і бойовий досвід. Бойовий досвід це те, що дуже важко недооцінити, це дуже важливо, – каже пілот ЗСУ.

Мунфіш додав, що вимоги до пілотів щодо знання англійської мови дуже високі.

– Якщо ви думаєте, що ви знаєте англійську мову, то, напевно, ви знаєте її недостатньо, треба підучити ще трошки, – пояснив він.

Пілот Повітряних сил ЗСУ каже, що саме навчання льотчиків відбувається “стандартно”: теорія з подальшим переходом до практики. Такий самий підхід у навчанні стосується не тільки пілотів, а й інженерів і техніків.

Детальніше – читайте в матеріалі про навчання українських пілотів на F-16 на Фактах ICTV.