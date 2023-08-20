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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 та удар РФ по Чернігову: 543-й день війни

Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 та удар РФ по Чернігову: 543-й день війни
20 Серпня, 0:52

Для поставки в Україну літаків Gripen потрібно погодження з інших країн – ОПУ

Поставка шведських винищувачів Gripen до України потребуватиме погодження з боку інших держав.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі, – пояснив він.

Андрій Сибіга каже, що в питаннях, як от домовленості щодо поставки винищувачів, завжди йдуть переговори на рівні глав держав.

– Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов’язаних з літаками, – пояснив посадовець.

Заступник керівника ОПУ каже, що наразі все ще триває обговорення питань щодо оборонного пакету, який Швеція зобов’язалась надати Україні.

– Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші, – сказав Сибіга.

20 Серпня, 0:24

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20 Серпня, 0:20

Пілот ЗСУ, який пройшов відбір для навчання на F-16, розповів про програму

Українські пілоти, техніки та інженери вже проходять навчання на американські літаки F-16, де важливою складовою є знання англійської мови.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним Moonfish (Мунфіш), який наразі перебуває на навчанні у Великій Британії, де освоює винищувачі F-16.

За його словами, підготовка українських пілотів відбувалася задовго до того, як вони були відправлені за кордон для безпосереднього початку навчальної програми на F-16.

Важливими критеріями при відборі, каже військовий, був як вік, досвід, так і знання англійської.

– У нас зараз майже всі льотчики мають хоча б 2-3 роки служби і бойовий досвід. Бойовий досвід це те, що дуже важко недооцінити, це дуже важливо, – каже пілот ЗСУ.

Мунфіш додав, що вимоги до пілотів щодо знання англійської мови дуже високі.

– Якщо ви думаєте, що ви знаєте англійську мову, то, напевно, ви знаєте її недостатньо, треба підучити ще трошки, – пояснив він.

Пілот Повітряних сил ЗСУ каже, що саме навчання льотчиків відбувається “стандартно”: теорія з подальшим переходом до практики. Такий самий підхід у навчанні стосується не тільки пілотів, а й інженерів і техніків.

Детальніше – читайте в матеріалі про навчання українських пілотів на F-16 на Фактах ICTV.

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