Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 та удар РФ по Чернігову: 543-й день війни
Для поставки в Україну літаків Gripen потрібно погодження з інших країн – ОПУ
Поставка шведських винищувачів Gripen до України потребуватиме погодження з боку інших держав.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
– Навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі, – пояснив він.
Андрій Сибіга каже, що в питаннях, як от домовленості щодо поставки винищувачів, завжди йдуть переговори на рівні глав держав.
– Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов’язаних з літаками, – пояснив посадовець.
Заступник керівника ОПУ каже, що наразі все ще триває обговорення питань щодо оборонного пакету, який Швеція зобов’язалась надати Україні.
– Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші, – сказав Сибіга.
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Пілот ЗСУ, який пройшов відбір для навчання на F-16, розповів про програму
Українські пілоти, техніки та інженери вже проходять навчання на американські літаки F-16, де важливою складовою є знання англійської мови.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів льотчик Повітряних сил Збройних сил України з позивним Moonfish (Мунфіш), який наразі перебуває на навчанні у Великій Британії, де освоює винищувачі F-16.
За його словами, підготовка українських пілотів відбувалася задовго до того, як вони були відправлені за кордон для безпосереднього початку навчальної програми на F-16.
Важливими критеріями при відборі, каже військовий, був як вік, досвід, так і знання англійської.
– У нас зараз майже всі льотчики мають хоча б 2-3 роки служби і бойовий досвід. Бойовий досвід це те, що дуже важко недооцінити, це дуже важливо, – каже пілот ЗСУ.
Мунфіш додав, що вимоги до пілотів щодо знання англійської мови дуже високі.
– Якщо ви думаєте, що ви знаєте англійську мову, то, напевно, ви знаєте її недостатньо, треба підучити ще трошки, – пояснив він.
Пілот Повітряних сил ЗСУ каже, що саме навчання льотчиків відбувається “стандартно”: теорія з подальшим переходом до практики. Такий самий підхід у навчанні стосується не тільки пілотів, а й інженерів і техніків.
Детальніше – читайте в матеріалі про навчання українських пілотів на F-16 на Фактах ICTV.
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