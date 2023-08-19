Україна претендує на отримання чотирьох видів західних винищувачів – Никифоров
Офіційний Київ планує отримати чотири типи західних багатоцільових винищувачів – F-16, Gripen, Rafale та Eurofighter Typhoon.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник президента України Сергій Никифоров, який разом із главою держави перебуває у Швеції.
– Ми справді зосереджені на F-16. Причина полягає у тому, що їх було виготовлено найбільше. Статистично і математично F-16 отримати простіше. Але ми зосереджені не лише на цих літаках. У нас в порядку бажаності отримання є перелік з чотирьох літаків. Це F-16, Gripen, Rafale і ще Eurofighter Typhoon. Тому ми зосереджені не тільки на F-16, – сказав він.
За словами речника президента України, шведські літаки Gripen, щодо яких вже почались ознайомчі навчання українських пілотів, є дуже гарною альтернативою для F-16, оскільки є універсальними і менш вимогливими.
Зокрема, Сергій Никифоров додав, що, в теорії, Україна може отримати ці літаки.
– Практично до цього залишається три кроки. Зараз (відбувається, – Ред.) тестування можливостей українських пілотів на цих літаках. Потім тренування. Потім політична згода і лише опісля – надання цих літаків. Поки що це лише теоретична можливість. Дивимось, що можна зробити, – сказав Никифоров.
Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, під час візиту президента Зеленського у Швецію, між Києвом та Стокгольмом було узгоджено початок ознайомчих навчань пілотів ЗСУ на винищувачах Gripen.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов