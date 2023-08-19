Україна претендує на отримання чотирьох видів західних винищувачів – Никифоров

Офіційний Київ планує отримати чотири типи західних багатоцільових винищувачів – F-16, Gripen, Rafale та Eurofighter Typhoon.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник президента України Сергій Никифоров, який разом із главою держави перебуває у Швеції.

– Ми справді зосереджені на F-16. Причина полягає у тому, що їх було виготовлено найбільше. Статистично і математично F-16 отримати простіше. Але ми зосереджені не лише на цих літаках. У нас в порядку бажаності отримання є перелік з чотирьох літаків. Це F-16, Gripen, Rafale і ще Eurofighter Typhoon. Тому ми зосереджені не тільки на F-16, – сказав він.

За словами речника президента України, шведські літаки Gripen, щодо яких вже почались ознайомчі навчання українських пілотів, є дуже гарною альтернативою для F-16, оскільки є універсальними і менш вимогливими.

Зокрема, Сергій Никифоров додав, що, в теорії, Україна може отримати ці літаки.

– Практично до цього залишається три кроки. Зараз (відбувається, – Ред.) тестування можливостей українських пілотів на цих літаках. Потім тренування. Потім політична згода і лише опісля – надання цих літаків. Поки що це лише теоретична можливість. Дивимось, що можна зробити, – сказав Никифоров.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, під час візиту президента Зеленського у Швецію, між Києвом та Стокгольмом було узгоджено початок ознайомчих навчань пілотів ЗСУ на винищувачах Gripen.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.