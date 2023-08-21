F-16 будуть в України: Зеленський підбив підсумки візиту до Швеції, Нідерладів та Данії

Сучасні багатоцільові винищувачі F-16 будуть в України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до країн Північної Європи.

Глава держави подякував Швеції за бойові машини CV90, які відтепер будуть виробляти в Україні, а Нідерландам та Данії – за рішення щодо передання винищувачів F-16.

– В усіх трьох країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичну взаємодію. Про Формулу миру – хочу особливо подякувати і Швеції, і Нідерландам, і Данії за підтримку Формули миру. Мир – це завжди результат спільних зусиль. Це завжди безпека в усіх сферах життя. І вона буде: для України, для світу. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку, – наголосив президент.

Окремо Зеленський подякував США за підтримку свободи та авіаційної коаліції. Він зазначив, що обидві партії Конгресу США та мільйони американців підтримують Україну у битві за незалежність.

– Робота політиків – це єдність. Більше єдності. Більше сили. Коли єдність міцнішає, стають досяжними навіть такі речі, які здавалися комусь фантастичними раніше. F-16 будуть в України. Не зупиняємося. Додамо ще сили нашій державі, – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до Греції.

Сьогодні у глави держави запланована зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

– На порядку денному – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань. Зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, – поінформував Зеленський.

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