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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримає від Швеції

БМП CV90

Швеція передасть нашій армії сучасні бойові машини піхоти CV90 (Combat Vehicle 90).

У Міноборони України зазначили, що українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ можуть отримати близько 50 одиниць такої техніки разом з самохідними артилерійськими установками Archer.

А вже у серпні 2023 року стало відомо, що офіційні Київ та Стокгольм деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин піхоти CV-90 в Україні та локалізацію виробництва.

Що відомо про бойові машини піхоти CV90 – читайте далі в матеріалі.

Загальні відомості

Виробником CV90 є компанія Hägglunds, що належить британській BAE Systems. На озброєнні у Швеції БМП перебувають з 1993 року.

Загалом було випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшість з яких експортовано до інших країн.

Як головне озброєння використовуються 40-мм автоматична гармата Bofors L70, 30-мм автоматична гармата Bushmaster II або 35-мм — Bushmaster III.

Бронювання складається з керамічної аплікаційної броні, яка має захищати від снарядів калібром до 30 мм.

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Швецію 19 серпня було заявлено, що Україна і Швеція деталізували домовленість щодо спільного виробництва БМП CV-90 в Україні.

– Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію цього виробництва, ремонти тощо. Це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця в виробництві повністю відображає єдність наших цінностей, — сказав Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Швеції.

CV90 – характеристики БМП CV90, які Швеція передасть Україні

Технічні характеристики БМП CV90:

  • Маса – 23-37 т (модифікації Mk0 – Mk IV)
  • Довжина – 6,55 м
  • Ширина – 3,1 м
  • Висота – 2,7 м
  • Екіпаж – 3 (командир, навідник, водій)
  • Десант – 7-8 бійців
  • Озброєння – 40-мм автоматична гармата Bofors L/70 або 35-мм автоматична гармата L/50 Bushmaster (експортні моделі MkIII і MkIV); 30-мм автоматична гармата L/40 Bushmaster (експортні моделі MkI та MkII)
  • Вторинне озброєння – 7,62-мм кулемет Ksp m/39, 6 × 76 мм гранатометів
  • Двигун – 14-л дизельний Scania DS14 I6 або 16-л дизельний DC16 V8
  • Потужність – 550-1000 к.с. (410-745 кВт)
  • Оперативний діапазон – 320 км
  • Максимальна швидкість – 70 км/год
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Фото: BAE Systems

Війна в Україні, Військова техніка, Російська агресія, Швеція
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