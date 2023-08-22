Через Маріуполь у бік Бердянська зафіксували рух російських вантажівок із БК

На вулицях тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували довжелезну колону російських військових вантажівок у бік Бердянська.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти перевозять боєкомплект.

– Зафіксовано використання нового маркування військової техніки. Цього разу білий ромб, – наголосив він.

Також фіксується значне збільшення росіян на території Маріупольського району до плюс 5 тис. Більшість із тих, хто приїхав, це вихідці із Кавказу, ними будуть поповнювати ворожі підрозділи.

У Нікольському районі російські окупанти продовжують оборонну мілітаризацію. Оборонні лінії росіяни будують вздовж лінії Нікольське – Новогригорівка – Бойове з використанням Федорівського лісу.

Українським партизанам вдалося знайти докази, які підтверджують, що російські військові вбили понад сто українських дітей під час бомбардування тимчасового окупованого Маріуполя.

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