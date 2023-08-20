РФ вбила понад 100 дітей у Маріуполі, партизани знайшли докази – міська рада

Російські військові вбили щонайменше понад сотню українських дітей під час бомбардування тимчасового окупованого Маріуполя. Українським партизанам вдалося знайти докази, які підтверджують злочини окупантів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на отриманий спротивом список вбитих дітей у Донецькій області за 2022 рік. Деяким з них не було навіть одного року.

– Дітки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти, – це 101 маріупольська дитина, яка загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників, – йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що згідно зі списком, можна опізнати близько 87 дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. У переліку зазначено, що деякі з них отримали осколкові смертельні поранення у різних частинах тіла та множинні переломи черепа.

– Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра – 147 діток. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим, – зазначають у міській раді.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко стверджує, що весь світ має знати про злочини проти дітей, а кожен російський військовий має отримати справедливе покарання.

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Джерело: Маріупольська міська рада

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