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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко

Маріуполь
Фото: Getty Images

Учора, 20 серпня, в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що за годину до швартування корабля на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу. Вони перебували там до вечора.

Поки що не зрозуміло, це буде системне чи одноразове швартування.

– Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, то виникає купа запитань. Починаючи від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь, – додав Андрющенко.

Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко
Петро Андрющенко
Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко
Петро Андрющенко
Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко
Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко

Раніше українським партизанам вдалося знайти докази, які підтверджують, що російські військові вбили щонайменше понад сто українських дітей під час бомбардування тимчасового окупованого Маріуполя.

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Джерело: Андрющенко Time

Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь
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