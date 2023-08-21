Маріупольський порт став військовою базою – Андрющенко
Учора, 20 серпня, в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що за годину до швартування корабля на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу. Вони перебували там до вечора.
Поки що не зрозуміло, це буде системне чи одноразове швартування.
– Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, то виникає купа запитань. Починаючи від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь, – додав Андрющенко.
Раніше українським партизанам вдалося знайти докази, які підтверджують, що російські військові вбили щонайменше понад сто українських дітей під час бомбардування тимчасового окупованого Маріуполя.
Джерело:
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов