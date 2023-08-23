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На святкування Дня Незалежності. До Києва прибули президенти Литви та Португалії

На святкування Дня Незалежності. До Києва прибули президенти Литви та Португалії

У середу, 23 серпня, до України прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

– Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно, – написав Науседа у Twitter.


Також у мережі повідомили про візит до української столиці президента Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

На святкування Дня незалежності. До Києва прибули президенти Литви та Португалії

Київ city

Як пише CNN, на вокзалі у Києві він заявив про намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

– Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем’єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах, – сказав він.

За словами Марсело Ребелу де Соуза, “все, що є принциповим – а все фундаментальне на даний момент – у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії”.

Він також додав, що український контрнаступ йде для “затвердження свого суверенітету”.

Раніше у КМДА повідомили, що у Києві не будуть організовувати жодних масових заходів на День Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня 2023 року.

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Фото: Gitanas Nausėda, Київ city

Джерело: CNN
Війна в Україні, Литва, Португалія
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