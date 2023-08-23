На святкування Дня Незалежності. До Києва прибули президенти Литви та Португалії
У середу, 23 серпня, до України прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза.
– Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно, – написав Науседа у Twitter.
Back in Kyiv to celebrate Ukraine’s Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.
Ukraine‘s victory is near!
???????? will continue supporting ???????? as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023
Також у мережі повідомили про візит до української столиці президента Португалії Марсело Ребелу де Соуза.
Як пише CNN, на вокзалі у Києві він заявив про намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.
– Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем’єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах, – сказав він.
За словами Марсело Ребелу де Соуза, “все, що є принциповим – а все фундаментальне на даний момент – у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії”.
Він також додав, що український контрнаступ йде для “затвердження свого суверенітету”.
Раніше у КМДА повідомили, що у Києві не будуть організовувати жодних масових заходів на День Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня 2023 року.
Фото: Gitanas Nausėda, Київ city
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш