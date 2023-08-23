На святкування Дня незалежності. До Києва прибули президенти Литви та Португалії

У середу, 23 серпня, до України прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

– Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно, – написав Науседа у Twitter.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine’s Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation. Ukraine‘s victory is near! ???????? will continue supporting ???????? as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023



Також у мережі повідомили про візит до української столиці президента Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

Як пише CNN, на вокзалі у Києві він заявив про намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

– Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем’єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах, – сказав він.

За словами Марсело Ребелу де Соуза, “все, що є принциповим – а все фундаментальне на даний момент – у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії”.

Він також додав, що український контрнаступ йде для “затвердження свого суверенітету”.

Раніше у КМДА повідомили, що у Києві не будуть організовувати жодних масових заходів на День Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня 2023 року.

Фото: Gitanas Nausėda, Київ city

Джерело : CNN

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