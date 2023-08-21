Можливі провокації чи обстріли з боку РФ. Чого чекати на День Незалежності

Усі знають про тяжіння Росії до сакральних дат. Так, 24 серпня минулого року росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції в селищі Чаплине на Дніпропетровщині, через що загинули щонайменше 25 людей. Чи можливі провокації з боку РФ на День Незалежності цього року та яка ймовірність масованих обстрілів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк не виключає масовані удари з боку РФ напередодні Дня Незалежності.

– Тому розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз у цей період посиляться загрози, і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат, – пояснила вона.

На День Незалежності України країна-агресор може вдатися до чергового акту ракетного тероризму, запевняє і представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

– Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, – сказав він.

Такої ж думки і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Але він запевняє, що обстріли можливі й у будь-який інший день.

– Будь-які засоби повітряного нападу – це питання швидке. Ухвалили рішення – привели у бойову готовність – запустили. Зрозуміло, що ми будемо у ці дні більш посилено, більш виважено та більш впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут в нас кожний день – це тривога й увага. Тому потрібно про це пам’ятати, – сказав Ігнат.

Український військовий експерт, історик Михайло Жирохов ексклюзивно розповів Фактам ICTV, що очікувати ударів з боку РФ варто і, скоріш за все, країна-агресор застосує тактику минуло року.

– Кожного свята всі чекають, що вони (росіяни, – Ред.) вдарять по народу, по цивільним об’єктам. Але з того, що було з тих свят, які пройшли за ці 1,5 роки, таких ударів не було. Були удари до свята і після свята, а в саме свято таких ударів не було. Вони можуть змінити свою тактику, щоб завдати психологічної шкоди, а може й ні. Скоріш за все, буде тактика того року, коли за день, за два або наступного дня після свята була атака. Така тактика у них працювала, тому не думаю, що вони будуть її змінювати, – говорить експерт.

Зокрема, на його думку, сказати, який саме регіон України перебуває під найбільшою загрозою не можна.

– Зброї достатньо, ми бачимо удари і по Львівській, і по Сумській, і по Харківській, і удари по Івано-Франківській, тобто нічого такого обмежувального немає, тому що ці Шахеди мають до 1000 км охоплення. Я не беру Закарпаття, але вся інша територія вона потенційно можлива для удару, – додав він.

Крім того, Жирохов впевнений, що Росія зараз притримує ракети саме на осінь, щоб повторити удари по енергетичній інфраструктурі минулого року.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чи справді ця зима буде гіршою за попередню та чи варто очікувати на обстріли РФ і блекаут.

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