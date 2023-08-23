Намагався атакувати військові судна: ЗСУ уразили російський літак поблизу Зміїного
Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі.
Як повідомила пресслужба Головного управління розвідки, поблизу острова Зміїний, в районі так званих вишок Бойка, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.
Літак окупантів спробував атакувати військові судна ЗСУ, але отримав відповідь.
Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.
В ГУР наголошують, що насправді російська ракета впала у воду, жодної шкоди українським військовим завдано не було.
– У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому, – зазначили у розвідці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 546 добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш