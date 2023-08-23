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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вибухи у Севастополі та Горлівці: 546 день війни

Війна в Україні - 546 день
Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

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