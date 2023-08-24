Підрозділи ГУР здійснили висадку в Криму – Юсов

О п’ятій ранку 24 серпня біля села Маяк в поки що окупованому Криму відбувся бій за участі плавзасобів та авіації.

Про це Суспільному повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

У межах спецоперації, говорить Юсов, на територію півострова висадився особовий склад.

– Головне управління розвідки спільно з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає, – зазначив представник ГУР.

Деталі спецоперації, що триває, у ГУР не розкривають.

Лише наголошують, що армія РФ втратила і солдатів, і засоби.

Інформація щодо кількості втрат уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Суспільне

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