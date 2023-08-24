Підрозділи ГУР здійснили висадку в Криму – Юсов
О п’ятій ранку 24 серпня біля села Маяк в поки що окупованому Криму відбувся бій за участі плавзасобів та авіації.
Про це Суспільному повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
У межах спецоперації, говорить Юсов, на територію півострова висадився особовий склад.
– Головне управління розвідки спільно з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає, – зазначив представник ГУР.
Деталі спецоперації, що триває, у ГУР не розкривають.
Лише наголошують, що армія РФ втратила і солдатів, і засоби.
Інформація щодо кількості втрат уточнюється.
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