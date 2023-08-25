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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

33 окупанти пішли на дно: Сили оборони за добу потопили 13 ворожих човнів

російський човен
Фото: УНІАН

Упродовж минулої доби Сили оборони на Півдні України знищили 10 крупнокаліберних ворожих гармат та 13 човнів.

– А це свідчить про те, що, намагаючись маневрувати між островами, загарбники втратили свої шанси, й 33 окупанти пішли на дно, – про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі, каже Наталія Гуменюк, в окупантів на лівому березі Дніпра дійсно складна гуманітарна ситуація.

Тож бідкання росіян у мережі, що загарбникам доводиться пити воду з річки, відповідають дійсності.

– Ситуація ускладнилася, зокрема і з питною водою, з того часу, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, чим ускладнили життя і собі, і місцевому населенню, – додає керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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