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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни підірвали Каховську ГЕС – ОК Південь

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Офіційне підтвердження надійшло від Оперативного командування Південь.

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, імовірні райони підтоплення.

Усі служби працюють. Ситуація відстежується.

Як діяти після підриву Каховської ГЕС

  • Вимкнути всі електроприлади, газові плити та перекрити всі комунікації в оселі.
  • Зібрати документи, речі першої необхідності, запас їжі та води.
  • Евакуюватись до більш безпечних місць (чим вище місцевість відносно Дніпра та річки Кошової, тим краще).
  • Допомогти людям, які цього потребують (хворим, літнім людям).

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав жителів регіону найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися всіх інструкцій.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив відео жителя окупованої частини Херсонщини, який зафільмував те, що залишилося від Каховської ГЕС.

Автор відео стверджує, що прильотів не було.

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Каховська ГЕС

Дамба, Каховська ГЕС, Російська агресія
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