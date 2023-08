Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.08.2023

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;

зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;

сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;

червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;

чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;

рожевий колір – територія Придністров'я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій The Institute for the study of war

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;

червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Ситуація на фронті станом на 25 серпня 2023

Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Армія РФ безуспішно наступала:

у районі Новоєгорівки Луганської області на Куп’янському напрямку ,

, у районі південніше Авдіївки Донецької області на Авдіївському напрямку.

Тим часом Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку та наступають на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив офіційним представникам США, що українські війська перебувають на порозі прориву, порівнявши теперішню ситуацію із Курськом (очевидно, головнокомандувач ЗСУ мав на увазі головну битву Другої світової війни між Німеччиною та СРСР).

