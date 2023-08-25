33 оккупанта пошли ко дну: Силы обороны за сутки потопили 13 вражеских лодок
За прошедшие сутки Силы обороны на Юге Украины уничтожили 10 крупнокалиберных вражеских пушек и 13 лодок.
– А это свидетельствует о том, что, пытаясь маневрировать между островами, захватчики потеряли свои шансы, и 33 оккупанта пошли ко дну, – об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Сейчас, говорит Наталья Гуменюк, у оккупантов на левом берегу Днепра действительно сложная гуманитарная ситуация.
Так что сетования россиян в сети, что захватчикам приходится пить воду из реки, соответствуют действительности.
– Ситуация осложнилась, в том числе и с питьевой водой, с тех пор, как россияне подорвали Каховскую ГЭС, чем осложнили жизнь и себе, и местному населению, – добавляет руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Минобороны России