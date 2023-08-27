Не розстріл та не сталінізм: Зеленський запропонував прирівняти корупцію у війну до держзради

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради, відповідний законопроєкт буде направлено найближчого тижня.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталі Мосейчук.

– Якщо є якісь докази – нещадно карати, саджати. Вирок повинен бути суд, вироком не може бути вулиця. Інакше ми не будемо ні в ЄС, ні в НАТО, ніякої перемоги України не буде. Перемога одна, пріоритет перемоги – наша земля, але другою частиною буде перемога внутрішня над корупцією… Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент, щоб навіть не думали. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за гратами, – говорить голова держави.

За його словами, відповідний законопроект буде направлено найближчого тижня.

– Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. Але ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе, – сказав він.

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