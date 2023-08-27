Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни

27 Серпня, 0:54

У Брянській області РФ заявили про атаку дрону

У російській Брянській області представники влади заявили, що системою ППО РФ був безпілотник, який летів на території регіону ввечері 26 серпня.

Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

Він, як і заведено у росіян, звинуватив у атаці БпЛА Україну.

За його словами, дрон літакового типу нібито був збитий над Трубчевським районом Брянської області.

Разом із тим, Богомаз каже, що безпілотник після цього впав у поле.