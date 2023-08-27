Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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У Брянській області РФ заявили про атаку дрону
У російській Брянській області представники влади заявили, що системою ППО РФ був безпілотник, який летів на території регіону ввечері 26 серпня.
Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.
Він, як і заведено у росіян, звинуватив у атаці БпЛА Україну.
За його словами, дрон літакового типу нібито був збитий над Трубчевським районом Брянської області.
Разом із тим, Богомаз каже, що безпілотник після цього впав у поле.
– Постраждалих немає… Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці, – каже він.
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