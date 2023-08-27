Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни

Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни
27 Серпня, 0:55

На Донеччині загроза атаки балістикою – ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у Донецькій області існує загроза застосування балістичного озброєння.

27 Серпня, 0:54

У Брянській області РФ заявили про атаку дрону

У російській Брянській області представники влади заявили, що системою ППО РФ був безпілотник, який летів на території регіону ввечері 26 серпня.

Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

Він, як і заведено у росіян, звинуватив у атаці БпЛА Україну.

За його словами, дрон літакового типу нібито був збитий над Трубчевським районом Брянської області.

Разом із тим, Богомаз каже, що безпілотник після цього впав у поле.

– Постраждалих немає… Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці, – каже він.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 26.08.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: чи можна ще отримати
гроші держвиплати
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон
Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Загибель Джуса в авіатрощі та вибухи на Запоріжжі: 550-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь