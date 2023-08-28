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Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Операція Top Gun. Вночі ЗСУ атакували базу берегової охорони в Криму

Операція Top Gun. Вночі ЗСУ атакували базу берегової охорони в Криму
Фото: Факти ICTV

Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляють ССО ЗСУ.

Під час атаки було застосовано декілька ударних БпЛА, що завдали ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. 

Внаслідок ударів ворог зазнав втрат в особовому складі вбитими й пораненими.

Зазначається, що складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей.

Операція Top Gun. Вночі ЗСУ атакували базу берегової охорони в Криму

Один з БпЛА, який атакував окупантів / Фото: ССО

Нагадаємо, військові контррозвідки СБУ вночі 27 серпня атакували аеродром у російському Курську.

16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 і два Панцири.

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Безпілотники, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Крим
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