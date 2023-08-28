Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

Об этом сообщают ССО ВСУ.

Во время атаки было применено несколько ударных БпЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму.

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В результате ударов враг понес потери в личном составе убитыми и ранеными.

Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей.

Напомним, военные контрразведки СБУ ночью 27 августа атаковали аэродром в российском Курске.

16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.

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