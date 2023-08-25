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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти на Запоріжжі готуються до “виборів”: голоси вирішили збирати завчасно

російські окупанти
Фото: Getty Images

В одному з тимчасово захоплених населених пунктів Запорізької області окупаційна влада готується до “виборів”, зважаючи на негативний досвід організації псевдореферендуму.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, “вибори” планують провести в змішаному форматі – із показовим голосуванням на дільницях та обходом квартир і будинків.

Обхід будинків для збору голосів має початися завчасно – із 30 серпня (“вибори” заплановані на 10 вересня, – Ред.).

Крім того, у Запорізьку область почали завозити людей із Росії та розселяти їх у залишених будинках місцевих жителів.

У Генштабі ЗСУ певні: це пов’язано з підготовкою до фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.

Є інформація, що на місцевих тиснуть стосовно отримання російських паспортів.

Зокрема, навіть для того, щоб сплатити за комунальні послуги, інтернет та мобільний телефон, від місцевих вимагають наявності російського громадянства.

До того ж у регіоні побільшало військовослужбовців чеченської національності.

Останні поводяться дуже агресивно та жорстко ставляться до порушення комендантської години місцевими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
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