Наче Гітлер’югенд: як Росія викрадає українських дітей та налаштовує проти батьків в Україні

Депортація дітей – саме той злочин Росії, за який президента Росії Володимира Путіна та його поплічницю, російську омбудсменку з прав дитини Марію Львову-Бєлову бажає судити Гаага. За даними урядового порталу Діти війни, майже 19,5 тис. дітей були депортовані. За інформацією кремлівських чиновників, ця цифра – майже 730 тис.

Трьох дітей Ольги Запорожченко з Херсону росіяни теж вивезли в окупований Крим, так би мовити, на оздоровлення. Лише за пів року, завдяки фонду Save Ukraine, їх вдалося повернути. Найстарша дитина, Даяна, розповідає, що везли автобусами, довезли до Євпаторії в табір Луч.

– Там були діти з Херсону, Каховки, Нової Каховки та Херсонської області, – каже Даяна.

Спочатку було табірне життя, потім їм влаштували щось схоже на школу, але, звісно без натяку на українську мову чи історію.

– Було три уроки по 30 хвилин, були російські предмети, українського нічого не було. Змушували співати гімн, особливо коли приїжджали з перевіркою, – каже 14-річна дівчинка.

Показували і фільми в таборі, до речі, створені Заходом, проти якого Росія сьогодні виступає, – Гаррі Поттер, Пірати Карибського моря.

Діти кажуть, їх не ображали, годували, розпитували, як живе материкова Україна, і навіть брали собі на сувеніри металеві гривні.

Але додому не відпускали, сказали, що зможуть забрати лише батьки. Тож пані Ольга, оскільки не мала готового закордонного паспорта, написала довіреність на іншу жінку, яка теж поїхала забирати дітей. Так усі троє і повернулися – через Росію, Білорусь, Польщу, їхали п’ять днів.

Це випадок, коли все зійшлося добре, кажуть у фонді. Лише їхня організація повернула 109 дітей в Україну.

Загалом же наших маленьких громадян Росія віддає неохоче. Адже після таборів дітей відправили вглиб Росії, почали виготовляти їм документи країни-агресора і запустили процес усиновлення.

– Тому зараз ми займаємося тим, що знаходимо кейси, в яких дітей або вже усиновили, або вони перебувають в інтернатних закладах Росії. І це значно ускладнює ситуацію, тому що вони всіляко перешкоджають нам робити свою роботу, – розповідає Анастасія Кудашева, директорка з розвитку благодійного фонду Save Ukraine.

Також вона розповіла історію, як зовсім нещодавно жінку, яка їхала забирати похресника та ще інших дітей, ФСБ не пустила на територію Росії.

– ФСБ допитувала цю жінку протягом трьох днів. Вона говорила, що це просто було психологічне катування, яке вони до неї застосовували. Приходили в це приміщення, де вона була, ставили одні й ті ж запитання, і так було протягом трьох днів. Їсти дали тільки на другу добу, – розповідає Кудашева.

Потім жінку відправили літаком до Білорусі, де допитували ще дві доби.

– Коли жінка приїхала, сказала, робіть що хочете, перефарбуйте мені волосся, змініть мені ім’я, я маю повернутися туди і забрати дитину, – розповідає директорка з розвитку благодійного фонду Save Ukraine.

Водночас хлопчик, дізнавшись, що його не заберуть, подзвонив своїй бабусі та сказав, що не хоче повертатися в Україну. Тобто росіяни почали свій процес пропаганди.

– Вони йому пообіцяли 3 млн рублів на квартиру, що він буде вчитися в Москві в інституті, але ми знаємо, що це зовсім не так і це повернеться в іншу сторону. Тому що йому скоро 18 років, і він може піти служити в російську армію. Тому ми зараз робимо все можливе, щоб знайти і уповноважити іншу людину всіма необхідними документами і таки повернути його додому, – каже Кудашева.

Росія не поспішає повертати Україні дітей, тому що за кожним свідченням дитини чи батьків стоїть доказ злочину Кремля.

– Кожне повернення дитини, кожне свідчення батьків – це все свідчення проти них, все складається камінчик за камінчиком і передається в міжнародний кримінальний суд у Гаагу. І оскільки ми всі знаємо про рішення Гаазького суду про арешт Путіна й Бєлової, вони це розуміють, що вони будуть покарані. Чим більше ми повернемо дітей, тим більше шансів, що зло буде покаране, – каже Анастасія Кудашева, директорка з розвитку благодійного фонду Save Ukraine.

Артем Миколайчук, громадський активіст та учасник ініціативи unrussiaUN вважає, що промивання мізків дітям – це ще один злочин, який вчиняє Росія. По суті, така спроба пропагандувати дітям власні наративи є мілітаризацією дітей.

– Вони знищують свідомість нормальної людини саме з дитинства, так, як це робив Гітлер з Гітлер’югендом. Так само вони зараз із юнармійцями: вони проводять класні години, де розповідають про героїчні подвиги ПВК Вагнера, наприклад, у Бахмуті, про які ми знаємо, що вони спалювали людей в підвалах, де вони вбивали дітей за наказами; вони розповідають про це як про героїчні вчинки. Це все випадки пропаганди, але найстрашніше, що вона спрямована на дітей, – каже Миколайчук.

Нагадаємо, станом на сьогодні до України було повернуто 371 дитину з Росії та тимчасово окупованих територій, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними українського президента, за час повномасштабної війни проти України Росія вбила щонайменше 483 українських дітей. Ще майже тисячу дітей російські окупанти скалічили.

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