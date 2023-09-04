Ігнат пояснив, чому складно знищувати пускові установки Шахедів

РФ запускає зараз Шахеди переважно з Приморсько-Шахтарська (Красноснодарський край РФ) та мису Чауда (АР Крим) – це досить велика відстань для того, щоб знищувати дрони на місці.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Пускові установки Шахедів – це фактично контейнер, який може перевозитися вантажівкою, виїхати на місце пуску, оперативно розгорнутися, випустити дрони і поїхати. Тому не все так просто щодо їхнього знищення саме там, – додав він.

За його словами, фіксувалися запуски дронів також із Курської та Брянської областей РФ, тому складність полягає в тому, що ці установки мобільні й виявляти їх складно в реальному режимі часу.

Уночі 4 вересня російські війська атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині.

Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

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