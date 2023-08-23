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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Злочин геноциду: суд у Гаазі проведе слухання за позовом України проти РФ

Міжнародний суд ООН, Гаага
Фото: Getty Images

У вересні Міжнародний суд ООН проведе публічні слухання в справі України проти РФ про злочин геноциду. Зокрема, будуть заслухані попередні заперечення, висунуті Росією.

Про це поінформували в пресслужбі суду.

– Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих РФ у справі щодо звинувачень у геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, – йдеться в анонсі.

Слухання відбудуться у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) – офіційній резиденції Міжнародного суду ООН.

Вони проходитимуть у два раунди з 18 по 27 вересня. Представники РФ виступатимуть у суді 18 та 25 вересня. Водночас 19 та 27 вересня свої аргументи перед суддями представить Україна.

Крім того, на 20 вересня заплановані виступи представників 32 держав, які підтримали Україну у позові проти РФ. Це Німеччина, Австралія, Австрія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Швеція, Болгарія, Канада, Нідерланди, Кіпр, Іспанія, Франція, Греція, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Велика Британія та Словенія.

Що відомо про позов України проти РФ

26 лютого 2022 року Україна подала до секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про порушення справи проти РФ щодо злочину геноциду. Київ сформулював позов на підставі Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Під час розгляду справи у березні 2022 року Україна закликала суд підтримати два запобіжні заходи:

  • зобов’язати РФ негайно зупинити військові дії;
  • Росія мала негайно забезпечити, щоб її збройні підрозділи припинили участь у військових діях.

16 березня минулого року Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого воєнні дії в Україні, однак у Москві проігнорували це рішення.

На початку жовтня РФ висунула попередні заперечення щодо юрисдикції суду ООН та прийнятності заяви України.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Гаагський суд, Геноцид, Російська агресія, Суд в Гаазі
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