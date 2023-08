Злочин геноциду: суд у Гаазі проведе слухання за позовом України проти РФ

У вересні Міжнародний суд ООН проведе публічні слухання в справі України проти РФ про злочин геноциду. Зокрема, будуть заслухані попередні заперечення, висунуті Росією.

Про це поінформували в пресслужбі суду.

– Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих РФ у справі щодо звинувачень у геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, – йдеться в анонсі.

Слухання відбудуться у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) – офіційній резиденції Міжнародного суду ООН.

Вони проходитимуть у два раунди з 18 по 27 вересня. Представники РФ виступатимуть у суді 18 та 25 вересня. Водночас 19 та 27 вересня свої аргументи перед суддями представить Україна.

Крім того, на 20 вересня заплановані виступи представників 32 держав, які підтримали Україну у позові проти РФ. Це Німеччина, Австралія, Австрія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Швеція, Болгарія, Канада, Нідерланди, Кіпр, Іспанія, Франція, Греція, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Велика Британія та Словенія.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the preliminary objections raised by the Russian Federation in the case #Ukraine v. #Russia (32 States intervening) from Monday 18 to Wednesday 27 September 2023https://t.co/ZBlQx4IZAi pic.twitter.com/lIUMcJ30Jp

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) August 22, 2023