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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Один із Привидів Києва: що відомо про льотчика з позивним Джус, який загинув на Житомирщині

льочик Андрій Пільщиков з позивним Джус

Відомий український льотчик Андрій Пільщиков з позивним Джус загинув в авіакатастрофі.

Це сталося на Житомирщині 25 серпня внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. Загалом трагедія забрала життя трьох пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Андрій Пільщиков служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях Чисте небо 2018, де американці підібрали йому позивний Джус. Таким чином він став єдиним пілотом Повітряних ЗСУ, який офіційно має позивний.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ Джус захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні столиці, саме його підрозділ прозвали Привидом Києва.

У травні 2022 року указом президента Андрій Пільщиком був нагородженим орденом За мужність ІІІ ступеня.

Відомо, що станом на 7 травня 2022 року Джус мав 500 годин бойового нальоту. Він також мав стати пілотом винищувача F-16.

Джус неодноразово давав інтерв’ю західним ЗМІ, однак не розкривав свого імені та повністю не показував обличчя.

Пілот закликав партнерів якнайшвидше надати Україні сучасні винищувачі, оскільки вважав, що вони здатні змінити перебіг війни.

Сьогодні український фотограф Олександр Маслов оприлюднив фото Джуса, на якому пілот показав своє обличчя.

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Фото: Juice Fighter

Житомирська область, український пілот
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