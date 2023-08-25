Немає вже третини наметів: у Білорусі демонтують табір вагнерівців

У селі Цель під Осиповичами (Білорусь) відбувається активний демонтаж табору найманців приватної військової компанії Вагнера.

Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода, посилаючись на супутниковий знімок Planet Labs.

Журналісти зрівняли супутниковий знімок від 23 серпня з більш ранніми фото. За оцінкою видання, у польовому таборі демонтували вже третину всіх наметів.

Станом на 23 серпня із 273 наметів було розібрано 101. Враховуючи, що кожен намет може вмістити близько 20 найманців, табір у селі Цель могли залишити понад 2 тис. вагнерівців із близько 5 тис., які там перебували.

При цьому не спостерігається суттєвого скорочення кількості техніки. Якщо воно і відбувається, то у невеликих обсягах.

Демонтаж перших наметів у таборі розпочався приблизно 1 серпня. На супутниковому знімку від 14 серпня видно цей процес. Можна помітити дерев’яні нари для найманців.

Куди вивозять демонтовані намети, невідомо. Як і те, чи залишили найманці ПВК Вагнера територію Білорусі.

На інших супутникових знімках, які має видання, наразі не видно розгортання наметових містечок на території інших полігонів чи військових частин у Білорусі.

У Telegram-каналах, які пов’язують із вагнерівцями, повідомляють, що частину бойовиків відправляють назад до РФ “у тривалі відпустки”. Проте такі випадки, ймовірно, не мають масового характеру: журналісти знайшли поодинокі повідомлення про це.

Є вірогідність того, що частину найманців почали перекидати до Африки. Повідомлення про це також є в Telegram-каналах, пов’язаних із ПВК.

Не виключено, що частину вагнерівців перекинуть в інші місця в Білорусі. Журналісти повідомляють про обладнання бліндажів на території військового полігону Репище. Він розташований поблизу Осиповичів, за 20 км від села Цель. Бліндажі там придатні для проживання в зимових умовах.

У Державній прикордонній службі України підтвердили, що розвідка та українські прикордонники останнім часом фіксують певний відтік найманців ПВК Вагнера з території Білорусі.

У ДПСУ прогнозують, що після новин про ймовірну загибель власника ПВК Євгена Пригожина, він може посилитися.

– Ми фіксуємо, що кількість представників ПВК Вагнера в Білорусі за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні. А зважаючи на вчорашню подію в РФ, подальше перебування вагнерівців у Білорусі взагалі може бути під великим питанням. Зараз ми продовжуємо відмічати, що з Білорусі триває відтік російських найманців, – наголосив речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

Як відомо, вагнерівці почали переміщуватися до Білорусі після невдалої спроби так званого заколоту та “походу на Москву” 23-24 червня.

Станом на 14 серпня в ЗСУ повідомляли про перебування в Білорусі понад 6 тис. найманців ПВК. Згодом з’явилися дані, що їх кількість скоротилася до 4,4 тис. осіб через відсутність фінансування з боку РФ.

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак, серед пасажирів якого значився очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин. Росавіація оприлюднила його прізвище в переліку загиблих осіб. Загалом загинули семеро пасажирів та троє членів екіпажу (два пілоти і бортпровідниця).

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