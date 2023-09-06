Сили оборони рухаються вздовж російських укріплень на Запоріжжі – ISW

Контрнаступальні дії Сил оборони на кордоні Донецької та Запорізької областей, найімовірніше, дозволили скувати частини 7 гвардійської повітряно-десантної дивізії та не дозволити їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російський провоєнний блогер 5 вересня опублікував аудіозапис, ймовірно, від солдата російського 247 полку ПДВ РФ, в якому солдат стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським на Донеччині, оскільки командування не контролює процес забирання тіл. Військовий РФ також заявив, що його підрозділ має 49 загиблих за один день боїв.

Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247 полку 7 гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині та сході Запорізької областей, попри заяви відомого російського джерела наприкінці серпня про те, що підрозділи ведуть бойові дії в районі Роботиного.

В Інституті також вказують, що українські війська продовжують просуватися на заході Запорізької області. На відеозаписах із геолокацією, опублікованих 5 вересня, видно, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного. Це вказує на те, що українські сили просунулися в район поблизу населеного пункту, що, як раніше стверджували війська РФ, вони контролюють.

Сили оборони також просунулися на південь від Роботиного і на північний захід від Вербового.

– Геолокаційні дані, що свідчать про розташування сил на північному заході від Вербового, дозволяють припустити, що українці просуваються вздовж лінії російських укріплень, які пролягають уздовж цього населеного пункту, – вказують аналітики.

Українські військові джерела також підтвердили, що українські сили досягли успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також повідомили, що українські сили проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

Українські військові напередодні знищили 610 російських окупантів.

Джерело : ISW

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