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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рейтинги шкіл за результатами НМТ 2023: хто продемонстрував неймовірний результат

Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Фото: Depositphotos

Нещодавно було опубліковано довгоочікувані рейтинги загальноосвітніх шкіл України за результатами НМТ 2023 року. Ці рейтинги є одними з найбільш об’єктивних показників якості освіти в країні, тож ними цікавляться як педагогічна спільнота, так і батьки й учні.

Особливу увагу привернула дистанційна школа Оптіма, яка продемонструвала неймовірний результат. У 2023 році вона посіла третє місце серед шкіл Києва та шосте – серед усіх загальноосвітніх шкіл України.

Такий дивовижний результат свідчить про високу якість навчання й ефективність підходів, що використовуються в Оптімі.

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Дистанційна форма освіти робить можливим індивідуальний підхід до кожного учня, що сприяє поліпшенню результатів випускників.

Відзначимо, за результатами цього року Оптіма також визнана беззаперечним лідером серед усіх дистанційних освітніх закладів України, що підкреслює її авторитет у цій царині.

Експерти сфери освіти вважають такі результати дійсно винятковими. Оптіма не просто відповідає стандартам найкращих закладів освіти, вона їх перевершує. Ця школа може бути прикладом для інших освітніх закладів у впровадженні дистанційних технологій і новітніх методик навчання.

Рейтинги шкіл за результатами НМТ 2023: хто продемонстрував неймовірний результат

Варті окремої уваги і якість матеріалів, доступність навчання для учнів з усіх куточків світу та професіоналізм педагогічного складу.

Ці рейтинги – чудова можливість для шкіл перевірити себе, а для батьків – вибрати найкраще для своєї дитини. Із нетерпінням чекаємо на результати наступного року, щоб побачити, які ще досягнення у сфері освіти України вразять нас.

Переглянути топ кращих 200 шкіл України й Києва за результатами НМТ 2023 року можна на сайті Освіта.ua.

Школа Оптіма – перша й найбільша дистанційна школа України. Заклад працює з 2015 року. Зараз з Оптімою – понад 15 тис. родин в Україні та за кордоном. У 2022-2023 навчальному році школу закінчив 2 361 одинадцятикласник.

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