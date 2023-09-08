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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Є інформація, що Путін відповідальний за смерть Пригожина – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За даними західних ЗМІ, глава держави озвучив такий коментар побіжно, коли йому поставили запитання про Путіна. Він не посилався на якісь конкретні джерела.

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– Той факт, що він (Путін, – Ред.) убив Пригожина, – принаймні, це та інформація, яку ми всі маємо, – це також говорить і про його раціональність, і про те, що він слабкий, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що кремлівський диктатор “здувся як людина і політик”.

Зеленський наголосив, що для України загибель Пригожина означає, що стало “на одного терориста менше”.

Президент нагадав, що армія РФ прикривалася вагнерівцями на полі бою. Саме найманців кидали попереду регулярних путінських військ. А тепер окупанти втратили таку можливість, оскільки вагнерівці більше не воюють в Україні. І це для нашої держави однозначний плюс.

Як відомо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився приватний пасажирський літак. Серед його пасажирів значилися власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та ватажки вагнерівців.

У Росії оголосили, що всі пасажири загинули, а генетична експертиза підтвердила смерть Пригожина.

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Є інформація, що Путін відповідальний за смерть Пригожина – Зеленський

Джерело: Reuters, The Guardian, BBC Російська служба
Володимир Зеленський, Кремль, Пригожин, Ялтинська європейська стратегія
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