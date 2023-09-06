Ми не можемо говорити на 100%, що Пригожин загинув – Юсов

Українська розвідка сумнівається щодо загибелі ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня у Тверській області Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна та ще деяких пасажирів. Стосовно Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що ж до організаторів, подумаймо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, усе досить очевидно, – сказав він.

Юсов зазначив, що, ймовірно, за деякий час Пригожин може десь з’явитися.

– Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна та ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого ватажка ПВК, гадаю, що треба ще деякий час зачекати. Ми повинні оперувати підтвердженими фактами, потрібно почекати, – зазначив, представник ГУР.

Нагадаємо, американські чиновники заявили, що літак, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, розбився внаслідок змови з метою вбивства.

Джерело : Укрінформ

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