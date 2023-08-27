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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Генетична експертиза підтвердила загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина

Генетична експертиза підтвердила загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина
Фото: Факти ICTV

Генетична експертиза підтвердила загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена  Пригожина унаслідок авіакатастрофи 23 серпня у Тверській області.

Слідчий комітет РФ повідомляє, що після проведення молекулярно-генетичних експертиз було встановлено особи десяти загиблих. 

На борту літака окрім трьох членів екіпажу перебували такі особи:

  • Євген Пригожин
  • Дмитро Уткін
  • Валерій Чекалов
  • Сергій Пропустін
  • Євген Макар’ян
  • Олександр Тотмін
  • Микола Матусеєв

Що про них відомо

Валерій Чекалов – був одним із заступників боса Вагнера, який працював з ним з початку 2000-х років, повідомляє Центр Досьє. Він курирував усі цивільні проєкти Пригожина за кордоном, зокрема геологорозвідку, нафтовидобуток і сільське господарство, а також логістику компанії.

У липні Державний департамент США наклав санкції на Чекалова за дії від імені Пригожина, зазначивши, що він “сприяв поставкам боєприпасів до Російської Федерації”.

Євген Макарян – приєднався до ПВК Вагнера у березні 2016 року, повідомляє Центр досьє. Він входив до складу четвертого штурмового загону Вагнера в Сирії, який потрапив під обстріл американської авіації під Хашамом у лютому 2018 року.

Раніше журналісти CNN повідомляли, що Росія визнала, що зазнала великих втрат у невдалій операції проти підтримуваних США сил у Сирії.

Тоді Москва наполягала на тому, що жертви не були російськими військовими, заявляючи, що “військовослужбовці Російської Федерації не брали участі” в зіткненні. Що саме росіяни там робили, не уточнюється, але сім’ї загиблих стверджують, що вони були військовими підрядниками, які працювали на Вагнера.

Микола Матусевич – хоча Центр Досьє заявив, що не зміг знайти співробітника Вагнера, який повністю збігається з прізвищем, вказаним російськими офіційними особами, – Миколи Матусеєва, – вони знайшли Матусевича, який працював у ПВК Вагнера з січня 2017 року і також служив у четвертому штурмовому загоні в Сирії.

Сергій Пропустін – приєднався до ПВК Пригожина в березні 2015 року і воював у роті під назвою Кирило Тихонович, яка, за даними Центру Досьє, була одним з бойових підрозділів групи Вагнера.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляє, що Пригожин навіть після смерті є загрозою для Кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Джерело: CNN
Авіакатастрофи, Літаки, ПВК Вагнера, Російська агресія, Росія
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