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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Україна та РФ ведуть бої за “вишки Бойка” в Чорному морі – розвідка Британії

Морська авіація Чорноморського флоту РФ

Рівень напруги в Чорному морі наразі є досить високим.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії коментують бої між морськими та повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом та Одесою, які ще називають “вишками Бойка”.

Ці платформи, наголошують у британському оборонному відомстві, мають цінні ресурси вуглеводнів.

– Однак, як і острів Зміїний, можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця для посадки вертольотів та розміщення ракетних систем великої дальності, – зазначають у британській розвідці.

Що відомо про “вишки Бойка”?

Дві бурові установки, розташовані за 100 км від Одеси та 150 км від Криму, дістали назву “вишки Бойка” через скандальну закупівлю однієї з них Міністерством енергетики у 2011 році, яке тоді очолював Юрій Бойко.

Закупівля спричинила резонанс через інформацію, що установку нібито придбали вдвічі дорожче від ціни виробника.

Оператором платформ є компанія Чорноморнафтогаз, яку в березні 2014 року захопили російські окупанти.

Загарбники використовували платформи не тільки для видобутку газу в Чорному морі, але й для розвідки.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії Україна завдавала ударів по контрольованих РФ платформах.

Днями в районі так званих вишок Бойка відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Ворожий літак скинув ракету на український катер.

Однак, як наголошують у Головному управлінні розвідки, та впала у воду, не завдавши жодної шкоди українським військовим.

У відповідь українські військовослужбовці пошкодили російський борт, після чого той відразу попрямував до найближчого аеродрому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

авіація РФ, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, острів Зміїний, Розвідка, Російська агресія, РФ, Чорне море, Юрій Бойко
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