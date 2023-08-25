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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нідерланди передадуть ЗСУ не всі обіцяні F-16: що відомо

Нідерланди передадуть ЗСУ не всі обіцяні F-16: що відомо
Фото: Факти ICTV

Нідерланди передадуть Силам оборони України всі свої багатоцільові винищувачі F-16, за винятком кількох літаків, які  будуть використовуватися для тренування українських пілотів.

– У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ, –  сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю Європейській правді.

Глава оборонного відомства пояснила це тим, що навчання для пілотів ніколи не закінчуються. Вона зазначила, що Нідерланди самі робили це протягом 40 років.

– Вони, до речі, не обов’язково будуть в Нідерландах, зараз ми розглядаємо навчальний центр в Румунії. Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр, – сказала Оллонгрен.

За словами міністерки не можна підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія зобов’язалися передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 для боротьби проти російських окупантів.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, ЗСУ, Нідерланди
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