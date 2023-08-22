Бійці 47 бригади з боєм увійшли в Роботине на Запоріжжі – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

За її словами, бійці організували евакуацію мирних жителів на БМП Bradley.

– Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої, – додала вона.

47 окрема механізована бригада також виклала відео, як її бійці заходили в Роботине на Мелітопольському напрямку.

– Кадри з села Роботине ми оприлюднимо дещо згодом задля безпеки наших воїнів. Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах, – обіцяють військові.

У ранковому зведенні 22 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про успіхи Сил оборони у напрямку Роботиного на південному фронті.

За його словами, наші військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Фото: Ганна Маляр

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