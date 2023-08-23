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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Доця, нас вивезли! Жителі Роботиного зі сльозами зустріли воїнів ЗСУ та деокупацію селища

Доця, нас вивезли! Жителі Роботиного зі сльозами зустріли воїнів ЗСУ та деокупацію селища

Мешканців села Роботине на Півдні України, де протягом останніх двох місяців тривали інтенсивні бої, звільнено українськими військами.

На відео, опублікованому 47-ю окремою механізованою бригадою Збройних сил України, мирні жителі Роботиного плачуть, телефонують близьким і повідомляють, що їх вивезли в безпечне місце.

Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, оскільки ворог продовжує стирати село з лиця землі.

– Півтора року чекали на ЗСУ. Ми схопили речі, документи і бігли, дорогою викидаючи ті пакунки, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку, – так люди назвали американську БМП Bradley, що витримує підриви на мінах і прямі влучання ворожої артилерії.

Уже в безпечнішому місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних і дали можливість зателефонувати рідним.

На відео з цивільними, жінка поцілувала солдата на знак подяки за його зусилля.

Врятовані українці розповіли про життя в невеликому селищі під Мелітополем, зазначивши, що їм доводилося бігати між обстрілами.

Військові також пообіцяли опублікувати кадри із села Роботине “дещо пізніше”, коли буде безпечна обстановка для військовослужбовців 47-ї ОМБр.

Наразі, повідомляють військові, тривають бої і ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

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Джерело: 47-а ОМБр

Фото: 47-а ОМБр

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ
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