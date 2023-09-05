На тлі занепокоєння через війну в Україні: Польща збільшить оборонні витрати до 4% ВВП

Польща планує витратити понад 4% свого валового внутрішнього продукту на оборону в наступному році на тлі занепокоєння щодо безпеки через війну в Україні.

Про це заявив президент Анджей Дуда.

Він оголосив суму в 137 млрд злотих ($33 млрд) на відкритті виставки військової техніки MSPO в польському місті Кельце, повідомляє The Guardian.

– Коли ми бачимо небезпеку, що з’являється за нашим східним кордоном… ми прекрасно знаємо – історія і досвід навчили нас цьому – що будь-яку ціну варто заплатити, щоб Польща була вільною, суверенною, незалежною і щоб поляки могли жити в безпеці. Наступного року ми плануємо витратити на оборону 137 млрд злотих. Це понад 4% нашого ВВП, – сказав Дуда.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що його країна хоче створити найсильніші в Європі сухопутні війська до 2025 року.

За його словами, ці плани є реальними, якщо керівна партія Право і справедливість переможе на осінніх виборах до парламенту.

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